تيغريس ولوس أنجليس في نهائي دوري أبطال "كونكاكاف"

حقق تيغريس المكسيكي التوقعات وفاز على ديبورتيفو أوليمبيا (هندوراس) بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف"، ليضرب موعداً مع لوس أنجليس في النهائي.





وسمح هذا الفوز لتيغريس ببلوغ نهائي دوري أبطال "كونكاكاف" للعام الثاني توالياً وللمرة الرابعة في النسخ الخمس الأخيرة من البطولة، دون أن يتمكن حتى الآن من حصد اللقب.





وفي هذه المباراة التي أقيمت السبت، على ملعب إكسبلوريا ستاديوم، بمدينة أورلاندو، وقع الفرنسي أندريه-بيير جينياك على هدفين من ثلاثية الفريق المكسيكي من ركلة جزاء (ق45+4) و(ق57).





أما الهدف الثالث، فكان إهداء من لاعب الخصم إلفين كاسيلدو الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه (ق78).





وسينافس تيغريس على اللقب في هذه النسخة، فريق لوس أنجليس الأمريكي الذي فاز على أمريكا المكسيكي في مباراة نصف النهائي الأخرى بنتيجة (3-1)، ليبلغ نهائي دوري أبطال "كونكاكاف" لأول مرة.