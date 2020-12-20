مدرب فولهام: "الفار" يسبب فوضى في كرة القدم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
Advertisements
هاجم مدرب فولهام سكوت باركر، حكم الفيديو المساعد واتهم كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء خلال تعادل الفريقين 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإستاد سانت جيمس بارك أمس السبت.

وتقدم فولهام بعد أن اصطدمت ضربة رأس من المدافع توسين أدارابيو بالقائم ثم ارتدت من وجه مات ريتشي إلى الشباك، لكن نيوكاسل حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 64 عندما تعرض ويلسون لإعاقة من يواخيم أندرسن.

وأظهرت الإعادة أن الاحتكاك الأول حدث خارج منطقة الجزاء لكن الحكم جراهام سكوت التزم بقراره الأصلي بعد مشاهدة الواقعة على الشاشة الموجودة خارج الملعب، وطُرد أندرسن ونجح ويلسون في التسجيل من علامة الجزاء.

وأبلغ باركر سكاي سبورتس: "مما شاهدته، فإن الاحتكاك حدث خارج المنطقة ودخل ويلسون المنطقة وادعى السقوط، لا أدري إن كان الحكم ينظر من الزوايا نفسها مثلي، أنا فقط لا أفهم ما حدث، المباراة تغيرت تماماً لكن ليس للأفضل، إنها فوضى".

ويحتل فولهام المركز 17 برصيد عشر نقاط من 14 مباراة ويلتقي في مباراته التالية مع ساوثامبتون يوم السبت القادم.

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات لقاح كورونا.. اعرفها

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل انطلاق المشوار الإفريقي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان