الدوري البرازيلي: إنترناسيونال يهزم بالميراس ويتقدم للمركز الرابع

تقدم فريق إنترناسيونال إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه بالميراس 2-0 اليوم الأحد، في الجولة 26.





وفي مباريات أخرى فاز بوتافوغو على مضيفه كوريتيبا 2-1 وتعادل سبورت ريسيفه مع غريميو 1-1.





ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف فلامينغو صاحب المركز الثالث ونقطتين خلف أتلتيكو مينيرو الوصيف وبفارق تسع نقاط عن ساو باولو المتصدر.





وتقدم إيدينيلسون دوس سانتوس بهدف لإنترناسيونال في الدقيقة 11 ثم أضاف يوري ألبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 83.



