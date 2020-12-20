الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حسم النادي الأهلي، موقفه النهائي من ضم نجم نادي العين الإماراتي، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وتناولت العديد من التقارير، رغبة الأهلي في ضم المهاجم التوجولي لابا كودجو، لاعب فريق العين الإماراتي، لتدعيم خط هجوم الفريق.

ونفى برنامج "الشارع الرياضي" المذاع عبر قناة "أبو ظبي " الرياضية، رغبة الأهلي في التعاقد مع كودجو، خلال الميركاتو الشتوي.

وقال مقدم البرنامج، إن مصادر بالأهلي نفت وجود أي مفاوضات مع نادي العين، وكذلك عدم دخول اللاعب في قائمة المطلوبين خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وخلال الأيام الماضية علّق مصدر مسؤول بنادي العين الإماراتي، على الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية، بدخول الأحمر في مفاوضات معه من أجل ضم التوجولي لابا كودجو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وطلب النادي الإماراتي، ضم حسين الشحات، في صفقة تبادلية من أجل التفريط في التوجولي.

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