عضو مجلس نواب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن النائب ابراهيم عويس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، عن إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.





وعلق على منشور النائب عدد من رواد التواصل الاجتماعي الذين دعوا له بالشفاء العاجل.





وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة على 3 مقاعد فردية والقوائم حيث ان عدد المقيدين بالدائرة 606729 ناخبا حضر منهم 178362 ناخبا.





وبالنسبة للفردي بلغ عدد الأصوات الصحيحة 158446 صوتا والباطلة 19916 صوتا.





وحصل النائب إبراهيم عويس مستقبل وطن على 81149 صوتا، وعادل عامر مستقبل وطن على 80418 صوتا وحققا المقعدين.



