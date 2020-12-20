عضو مجلس نواب يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلن النائب ابراهيم عويس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، عن إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك. 

وعلق على منشور النائب عدد من رواد التواصل الاجتماعي الذين دعوا له بالشفاء العاجل. 

وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة على 3 مقاعد فردية والقوائم حيث ان عدد المقيدين بالدائرة 606729 ناخبا حضر منهم 178362 ناخبا.

وبالنسبة للفردي بلغ عدد الأصوات الصحيحة 158446 صوتا والباطلة 19916 صوتا.

وحصل النائب إبراهيم عويس مستقبل وطن على 81149 صوتا، وعادل عامر مستقبل وطن على 80418 صوتا وحققا المقعدين.

وبالنسبة للقوائم بلغ عدد إجمالى الأصوات 178362 الصحيحة منها 1454167 والباطلة 32945 وحصلت القائمة الوطنية 105135 صوتا وقائمة المستقلين علي 40282 علي قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.
عضو مجلس نواب يعلن إصابته بفيروس كورونا
عضو مجلس نواب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أخبار تهمك

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

منذ حوالي 3 ساعات

3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات لقاح كورونا.. اعرفها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل انطلاق المشوار الإفريقي

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان