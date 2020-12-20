باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يحظى البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باهتمام من عدة أندية خارجية، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك وفقا لما أوضحته تقارير صحفية، والتي أشارت إلى أنه يمتلك العديد من العروض الخارجية للرحيل عن الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن البرتغالي باتشيكو، يرغب في استكمال مسيرته مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية عقده، في الوقت ذاته لم يوضح رأيه في العروض التي تلقاها سواء بالرفض أو القبول، حيث أجل البت فيها، تحسبا لرحيله عن الأبيض في أي وقت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره جازيل بطل تشاد، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا.

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