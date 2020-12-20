صلاح يكشف رأيه في أداء المنتخب تحت قيادة حسام البدري

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رأي الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في مستوى منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام البدري.


وفي مقابلة أجراها "الفرعون" مع صحيفة "آس" الإسبانية قال صلاح أعتقد أن منتخبنا في وضع جيد رفقة المدير الفني الجديد حسام البدري، وذلك بسبب تأهلنا تقريبًا إلى كأس أمم إفريقيا".



وأضاف:" لم نُتوج بها اللقب منذ 10 سنوات تقريبًا، الجميع متحمس للتتويج بها من جديد، في الحقيقة نريد التتويج بها من أجل إسعاد الجمهور وليس نفسنا".


وواصل:" سيظهر نتائج ما سيحدث، ولكن أعتقد أن هناك تحسنًا مع المدرب الجديد وهذه المجموعة من اللاعبين، نلعب بصورة جيدة وهناك علاقة جيدة بين الجميع، نأمل أن نتمكن من التتويج بهذا الكأس هذه المرة".

وحقق صلاح لقب دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة في مسيرته الكروية حتى الآن كانت في 2019 على حساب توتنهام وسجل الهدف الأول في اللقاء من ركلة جزاء.

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