يانكون ميشيل: أتابع حراس الناشئين في الأهلي باستمرار

أكد يانكون ميشيل مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على متابعته واهتمامه بحراس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.





وقال يانكون خلال تصريحاته لقناة الأهلي: "أتابع حراس الناشئين في الأهلي باستمرار، وتحديدا من سن 16 سنة لأنهم مستقبل حراسة الفريق وفي احتياج للنصائح في هذا السن".





وأضاف: "مصطفى شوبير أحد ناشئين الأهلي وسوف يكون له مستقبل كبير، ويخوض المران بشكل مميز وكأنه يمتلك خبرات كبيرة.





وتابع: "لدينا في الفريق الأول بعض الحراس من قطاع الناشئين وكلهم مميزون لكنهم يحتاجون لبعض الوقت ولسنا بحاجة للتعاقد مع حارس خلال الفترة القادمة".





وتتجه بعثة الأهلي اليوم في الثانية ظهرا إلى النيجر، لمواجهة سونيديب في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الأربعاء القادم في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.



