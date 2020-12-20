اليونايتد يحصن راشفورد

ذكرت تقارير صحفية أن نادى مانشستر يونايتد بدأ التحرك لتحصين لاعبه ماركوس راشفورد، من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة، الراغبين في الظفر بخدماته.





وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن عقد راشفورد الحالي ينتهي في عام 2023، مع وجود بند يتيح لتجديده لعام إضافي، ويرغب اليونايتد في تعديل ذلك العقد الذي يحصل بموجبه على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.





ويسعي اليونايتد لتعديل عقد راشفورد والتجديد له قبل المشاركة في يورو 2020، خاصة أن تقديم مستوى مميز في البطولة من شأنه أن يدفع الأندية الكبرى لمحاولة التعاقد معه.





يذكر أن مانشستر يونايتد يستهدف تأمين كل اللاعبين المحوريين بعقود طويلة المدى، حيث يستعد أيضًا لتحسين عقد برونو فيرنانيدز، الذي وصل إلى قلعة أولد ترافورد منذ أقل من عام.



