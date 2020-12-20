بوجبا يقترب من العودة إلى يوفنتوس

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اقتراب الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، من العودة إلى صفوف فريق يوفنتوس في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن يرغب اليوفي في استعادة بوجبا، لذا عرض على الشياطين الحمر، ضمه في صفقة تبادلية، تتضمن باولو ديبالا، وفيدريكو برنارديسكي".

وأضافت:" أن هذا التبادل ليس من المرجح حدوثه خلال الميركاتو الشتوي القادم، لكن تدور المفاوضات بين الناديين بشأن الصيف المقبل".

وينتهي عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، لكن وكيله مينو رايولا زعم مؤخرًا أن اللاعب بحاجة للرحيل عن الشياطين الحمر.

وسبق وحاول مانشيستر يونايتد في الحصول على خدمات ديبالا في 2019، كما يبحث الشياطين الحمر عن التعاقد مع جناح جديد، عقب فشل ضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند خلال الصيف الماضي، ولكن من المرجح حدوثه.

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