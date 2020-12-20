أحدث طرق النصب.. استخراج شهادات ماجستير ودكتوراه مزورة «أونلاين»

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هادى سراج الدين
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شبكة يديرها أستاذ جامعى هارب فى نيوزيلاندا

لا يزال مسلسل تزوير شهادات الدكتوراه والماجستير مستمرًا فى مصر.. مراكز وأكاديميات ومكاتب تتخذ لنفسها غطاء غير شرعى للنصب على المواطنين والطلاب، وهو ما ظهر واضحا فى الضبطيات التى تتعامل معها وزارة الداخلية، ومؤخراً ألقت القبض على عدد من الأشخاص استخدموا طرقاً غير قانونية لتجنيد موظفين بالجامعات والكليات والمعاهد لاستخراج مثل هذه الشهادات.


لكن المفاجأة الجديدة تتمثل فى أن هذا المسلسل ظهر له امتداد خارج البلاد، وهو ما كشف عنه قيام أستاذ جامعى يدعى شادى عبد المجيد - على حد المعلومات المتوفرة لـ «الفجر»- سبق وتم فصله من إحدى الجامعات الحكومية بسبب فضيحة جنسية، ومقيم فى دولة نيوزيلاندا، باستخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن بيع شهادات مزورة للماجستير والدكتوراه.

القصة بدأت بورود شكوى وصلت للجريدة من أحد الأشخاص تفيد بتعرضه للنصب من شخص مجهول أوهمه باستخراج شهادة دكتوراه فى الاقتصاد من جامعة عالمية فى بريطانيا مقابل ٢٠٠ ألف جنيه مصرى، وبتواصل الضحية هاتفياً مع الدكتور الجامعى الهارب أخبره الأخير بوجود وسيط سيلتقيه ويسلمه الشهادة المعتمدة مقابل المبلغ، بعدها فوجئ الضحية بأن الشهادة مزورة ولا توجد جامعة بهذا الاسم فى بريطانيا، ولا توجد دكتوراه فى التخصص المستخرجه به أصلاً.

وبالبحث عن الدكتور الجامعى تمكنت «الفجر» من التواصل معه هاتفياً، وإيهامه بالرغبة فى شراء شهادة ماجستير من جامعة حكومية مصرية، وكانت إجابته بأن سعرها ٨٠ ألف جنيه، والمتاح حالياً شهادة من جامعة المنصورة.

وأكد على ضرورة سداد دفعة مقدم عن طريق شركة حوالات مالية باسم شادى عبد الحميد إلى دولة نيوزلاندا، وسيتم تسليم الشهادة خلال ٤٥ يوماً عن طريق أحد أعوانه داخل الجامعة.

ومع إبداء بعض التشكيك فى صحة الشهادة وقدرته على استخراجها كان رده: «الشهادة بتستلمها من شؤون الخريجين فى الجامعة ومسجلة على السيستم، ولها ملف كامل، ورسالة فى الجامعة وتكلفتها ٨٠ ألف جنيه، وتستطيع استخراج بدل فاقد لها رسمياً فى أى وقت».

وبالبحث عن ضحايا آخرين تبين أنهم أعدادهم بالعشرات فى عدد من المحافظات، مع صعوبة الوصول للأستاذ الهارب لاتخاذه إجراءات احتياطية معقدة بأماكن إقامته بالخارج.

من ناحية أخرى أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، عن قيام أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة، بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بمنطقة الهرم.

وضبطت وزارة الداخلية منذ أيام قليلة شخصًا مقيمًا فى حى المطرية بالقاهرة، قام بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير الشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.

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