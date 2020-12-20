موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق الزمالك، مع منافسه الأهلي، يوم الاثنين 28 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع منافسه بيراميدز بالجولة الماضية، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية.

بينما حقق النادي الأهلي الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب فريقي مصر المقاصة وغزل المحلة.

يذكر أن الزمالك قد خسر لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية أمام الأهلي في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ستاد القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 33 دقيقة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 22 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات لقاح كورونا.. اعرفها

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

11:38 ص

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز