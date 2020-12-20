بدون تريزيجيه.. تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة وست بروميتش بالبريميرليج
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي وست بروميتش البيون نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب وست بروميتش البيون الدولي فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي: مارتينز.
خط الدفاع: مينجز، كاش، كونسا، تارجيت.
خط الوسط: دوجلاس لويز، أنور الغازي، ماكجين.
خط الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري.