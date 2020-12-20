مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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تبدأ مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، غدًا الإثنين بثلاثة مباريات، ثم يوم الثلاثاء مباراتين، وأُجلت أربع مباريات بسبب مشاركة أحد طرفيها في بطولات افريقيا.

و تُفتتح الجولة بمباراة البنك الأهلي والإنتاج الحربي في الثانية والنصف عصرًا علي ملعب إتحاد الشرطة، ويليها مباراة الجونة والاسماعيلي علي ملعب خالد بشارة في الخامسة مساءً.

وتختتم مباريات يوم الإثنين بمواجهة بين المصري وأسوان علي ملعب برج العرب في السابعة والنصف مساءً.

وتستكمل المباريات يوم الثلاثاء، بمواجهة إنبي وغزل المحلة علي ملعب بترو سبورت في الخامسة مساءً، ثم مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة علي ملعب جهاز الرياضة العسكري في السابعة والنصف مساءً.

وتأجلت أربع مباريات من أجل مشاركة الرباعي الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز والمقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية.

وستُلعب المؤجلات في يومي 11 و12 يناير المقبل، بين بيراميدز ووادي دجلة علي ملعب الدفاع الجوي في الثانية والنصف عصرًا، والأهلي سيواجه الإتحاد السكندري علي ملعب الأهلي وي السلام في الخامسة مساءً.

بينما يوم 12 يتواجه المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساءً على ملعب المقاولون العرب، وسموحة يستقبل الزمالك في ملعب برج العرب في السابعة والنصف مساءً.

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