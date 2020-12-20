موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تعادل نادي برشلونة أمام نظيره فالنسيا، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

افتتح التسجيل لمصلحة فالنسيا اللاعب مختار دياخابي في الدقيقة 29، ثم تعادل ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن أراخو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل فالنسيا في الدقيقة 69 عن طريق ماكسيميليانو جوميث.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 21 يحتل بها المركز الخامس، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام نظيره بلد الوليد، في الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل.

وتنطلق مباراة برشلونة أمام نظيره بلد الوليد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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