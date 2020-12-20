فوز جامعة الإسكندرية بـ3 مشروعات إنشاء وحدات لقياس وتقويم تدعم التحول الرقمي للجامعات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، مع الدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية( بنين)، والدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية ( بنات)، عقود إنشاء 3 وحدات للقياس والتقويم بجامعة الإسكندرية لدعم التحول الرقمى "الدورة السادسة 2020".

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المشروعات مقدمة من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بتكلفة حوالي 3.8 مليون جنيه لدعم التحول الرقمي وتأتي انطلاقًا من سعي جامعة الإسكندرية المستمر لرفع كفاءة القياس والتقويم بكليات الجامعة لتحسين منظومة التعليم على المستوى التعليمي والإداري، وإعداد كوادر مدربة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وميكنة نظام الامتحانات بالجامعة. 

وأشار الدكتور سامح نخله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة أن المشروع يهدف إلى حوكمة ورقمنة العملية التعليمية والنظم والامتحانات بكليات الجامعة وتطوير إستراتيجيات القياس والتقويم ليصبح المخرج النهائي للعملية التعليمية (الطالب) يسد احتياج سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي بالعدالة والشفافية.
فوز جامعة الإسكندرية بـ3 مشروعات إنشاء وحدات لقياس وتقويم تدعم التحول الرقمي للجامعات
فوز جامعة الإسكندرية بـ3 مشروعات إنشاء وحدات لقياس وتقويم تدعم التحول الرقمي للجامعات
فوز جامعة الإسكندرية بـ3 مشروعات إنشاء وحدات لقياس وتقويم تدعم التحول الرقمي للجامعات
فوز جامعة الإسكندرية بـ3 مشروعات إنشاء وحدات لقياس وتقويم تدعم التحول الرقمي للجامعات

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