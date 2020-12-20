موعد مباراة ميلان ضد ساسولو بالدوري الإيطالي
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
محمد جمال
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يحل اليوم فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره ساسولو ضمن مباريات الجولة ال 13 من بطولة الدوري الايطالي فى لقاء قوي بين الفريقين يسعي من خلاله الميلان فى تحقيق الثلاث نقاط والاستمرار فى الصدارة.
موعد مباراة ميلان وساسولو بالدوري الإيطالي
تقام مباراة ميلان ضد ساسولو فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 4.
ويحتل ميلان المركز الأول برصيد 28 نقطة بينما ساسولو فى المركز السادس برصيد 23 نقطة.
وكان ميلان قد تعادل أمام جنوي الجولة الماضية بهدفين لكل منهما.
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