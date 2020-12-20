محمد رشاد يعلن عن تعاقده مع المخرج جمال عبدالحميد في عمل فني جديد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان محمد رشاد عن تعاقده على عمل فني جديد مع المخرج جمال عبدالحميد.

ونشر محمد رشاد عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعه بالمخرج جمال عبد الحميد ، وعلق قائلاً :" اسطورة من أساطير الاخراج.. استاذ جمال عبد الحميد...والله الموفق والمستعان...دعواتكم.. قريباً" .

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد الغنائية كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح قبلها أغنية حملت اسم "احساسى"، .. وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.

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