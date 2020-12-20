زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب الحدود الإيرانية التركية

ضرب زلزال قوته 4.5 درجة، اليوم الأحد، شمال غرب إيران قرب الحدود التركية، فيما لم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا، وفقًا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

وأفادت الوكالة الإيرانية، بأن الزلزال وقع في ناحية "قطور" بإقليم أذربيجان الغرب، وعلى عمق ضحل، يبلغ 5 كيلومترات.

وكشفت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن زلزالا بقوة 4.4 درجات، وقع في ولاية "وان" شرقي البلاد.

وأصدرت "آفاد"، بيانًا قالت فيه إن الزلزال وقع عند الساعة 07:32 بالتوقيت المحلي لتركيا (04:32 بتوقيت غرينيتش)، بقضاء "باش قلعة"، على عمق 12.95 كم تحت سطح الأرض.

وأضافت "آفاد" أن الزلزال شعر به أهالي ولاية هكاري المجاورة، مؤكدة أنها على تواصل مع مسؤولي المنطقة التي تعرضت للزلزال، وقادة الدرك، مشيرا إلى عدم وجود خسائر حتى الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش.

وتابعت أن فرق "آفاد" واصلت عملها في المنطقة، للتأكد من عدم وجود أضرار.

ويذكر أن زلزالا بقوة 5.7 درجة كان قد هز نفس المنطقة الواقعة على الحدود بين إيران وتركيا، خلال فبراير الماضي، وأودى بحياة تسعة أشخاص في تركيا، وأسفر عن إصابة أكثر من 100، في بلدات وقرى في البلدين، وتسبب في انهيار مبان في أنحاء جنوب شرق تركيا.