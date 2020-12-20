ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13%، ونما المؤشران الأول والعام بنسبة 0.06% و0.05% على الترتيب، فيما استقر الرئيسي عند مستويات الخميس الماضي ، وسجلت التداولات في ذلك التوقيت 10.04 مليون دينار، وزعت على 42.51 مليون سهم، بتنفيذ 1.62 ألف صفقة.





وتصدر سهم الراي القائمة الخضراء بـ4.60%، فيما جاء المنار على رأس التراجعات بـ5% ، و تصدر العقارات الكويتية المنخفض 0.89% الكميات بـ12.46 مليون سهم، فيما جاء الوطني بمقدمة السيولة بـ1.81 مليون دينار، منخفضاً 0.23%.



