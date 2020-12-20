الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام فصل الشتاء

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
ينتهي فصل الخريف اليوم ويبدأ فصل الشتاء المعروف بتقلباته الجوية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة وبرودة الطقس في ساعات الليل المتأخرة، غدا الإثنين الموافق 21 ديسمبر، ومن هنا كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة أول أيام فصل الشتاء.

حالة الطقس الإثنين 21 ديسمبر
يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وتتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر .

درجات الحرارة غدا 
ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 13»، الوجه البحرى «21 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25- 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية.

أخبار تهمك

مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ أقل من ساعتين

3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات لقاح كورونا.. اعرفها

منذ أقل من ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل انطلاق المشوار الإفريقي

منذ أقل من ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان