الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام فصل الشتاء

ينتهي فصل الخريف اليوم ويبدأ فصل الشتاء المعروف بتقلباته الجوية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة وبرودة الطقس في ساعات الليل المتأخرة، غدا الإثنين الموافق 21 ديسمبر، ومن هنا كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة أول أيام فصل الشتاء.





حالة الطقس الإثنين 21 ديسمبر

يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .





وتتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر .





درجات الحرارة غدا

ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 13»، الوجه البحرى «21 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25- 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية.