يسري نصر الله يوجه رسالة شكر لكل من سانده بعد رحيل والدته

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وجه المخرج يسري نصرالله رسالة شكر لكل من قام بمواساته في وفاة والدته الراحلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب يسري نصر الله منشورًا قال فيه :"شكرًا لكل الأصدقاء إللي عزونا ووقفوا معايا أنا وناهد وشهيرة اليومين إللي فاتوا، وجودكم في حياتنا ومشاعركم هونوا علينا كتير إحساسنا بفقدان أمنا".



وفي سياق آخر، قام يسري نصر الله بإخراج الحلقة الأخيرة من مسلسل "نمرة اتنين"، والتي حملت اسم "ماتقولش لحد"، وهي بطولة منى زكي، أحمد السعدني، والمسلسل من تأليف مريم نعوم.