مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 0.16% مع بداية أول جلسة في الأسبوع
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 20-12-2020 ، أول جلسة في الأسبوع ، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة في أول الجلسة بنسبة 0.16% مضغوط بمبيعات المصريين علي الأسهم القيادية .
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 10827نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل عند مستوى 2102.1 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.5% ليصل عند مستوى 3047.1 نقطة.
وتوقعت دينا صبحي خبيرة أسواق المال، أن يشهد مؤشر 70 المزيد من الإرتفاعات الجديدة وجنى أرباح طبيعى ومتوقع بين اسهم واخرى بمختلف القطاعات ليعبر ذلك عن تعافي الإقتصاد المصري.
و شهدت جلسة الخميس الماضي استمرارا للأداء السلبى لكلا المؤشرات الذى إتسم به أداء الأسبوع مع العديد من الاحداث التى انعكست سلبا على كافة القطاعات و الاسهم ، كان أهمها اعلان نتائج اعمال التجارى الدولى بتراجع أرباحه بالربع الثالث بنسبة 26% بسبب زيادة المخصصات المالية محققا 7.340 مليار جنيه فى 9 أشهر لترتفع وتيرة بيع الاجانب و المؤسسات على السهم و باقى القياديات.
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