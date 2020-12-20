مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 0.16% مع بداية أول جلسة في الأسبوع





تباينت مؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 20-12-2020 ، أول جلسة في الأسبوع ، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة في أول الجلسة بنسبة 0.16% مضغوط بمبيعات المصريين علي الأسهم القيادية .









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 10827نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل عند مستوى 2102.1 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.5% ليصل عند مستوى 3047.1 نقطة.









وتوقعت دينا صبحي خبيرة أسواق المال ، أن يشهد مؤشر 70 المزيد من الإرتفاعات الجديدة وجنى أرباح طبيعى ومتوقع بين اسهم واخرى بمختلف القطاعات ليعبر ذلك عن تعافي الإقتصاد المصري.



