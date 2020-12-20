دراسة جديدة تكشف حقيقة اختفاء فيروس كورونا في فصل الشتاء

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements
هناك من يقول أن فيروس كورونا يختفي في فصل الشتاء وهناك من يقول أنه يظل عالق بصورة أكبر على الأسطح ومنتشر بشكل كبير في درجة حرارة منخفضة، وجاءت دراسة جديدة أجراها باحثين في جامعة يوتا في الولايات المتحدة وتم نشرها على  مجلة Biochemical and Biophysical Research Communications تبين حقيقة الأمر.

وأكد العلماء أن الفيروس يظل معديًا لفترة أطول ويظل على الأسطح مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، بعد إجراء دراسة على جسيمات شبيهة بالفيروسات. 

وعن الجسيمات الشبيهة بالفيروسات التي تم استخدامها، أكد الباحثين أنها عبارة عن قذائف فارغة مصنوعة من نفس الدهون وثلاثة أنواع من البروتينات الموجودة في فيروس كورونا النشط، ولكن بدون مادته الوراثية RNA التي تسبب العدوى.

وأوضح الباحثون أن فيروس كورونا، ينتشر بشكلِ كبير من الشخص المصاب بالبرد عن طريق العطس، حيث أن يفرز قطرات من الهباء الجوي المحمل بالمخاط من الرئتين تجف على الأسطح وتنتقل إلى الأشخاص بسرعة وتسبب العدوى بالفيروس، وهذه القطرات لها نسبة سطح عالية الحجم وتجف بسرعة، لذلك تتلامس جزيئات الفيروس الرطبة والجافة مع سطح أو تنتقل مباشرة إلى شخص جديد.

وعرض العلماء الجسيمات لدرجة حرارة مرتفعة وتبين أن رفع درجة الحرارة إلى حوالي 17 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أدى إلى تدهور الهيكل الخارجي.

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ يوم

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 20 ساعة

مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان