دراسة جديدة تكشف حقيقة اختفاء فيروس كورونا في فصل الشتاء

هناك من يقول أن فيروس كورونا يختفي في فصل الشتاء وهناك من يقول أنه يظل عالق بصورة أكبر على الأسطح ومنتشر بشكل كبير في درجة حرارة منخفضة، وجاءت دراسة جديدة أجراها باحثين في جامعة يوتا في الولايات المتحدة و تم نشرها على مجلة Biochemical and Biophysical Research Communications تبين حقيقة الأمر.





وأكد العلماء أن الفيروس يظل معديًا لفترة أطول ويظل على الأسطح مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، بعد إجراء دراسة على جسيمات شبيهة بالفيروسات.





وعن الجسيمات الشبيهة بالفيروسات التي تم استخدامها، أكد الباحثين أنها عبارة عن قذائف فارغة مصنوعة من نفس الدهون وثلاثة أنواع من البروتينات الموجودة في فيروس كورونا النشط، ولكن بدون مادته الوراثية RNA التي تسبب العدوى.





وأوضح الباحثون أن فيروس كورونا، ينتشر بشكلِ كبير من الشخص المصاب بالبرد عن طريق العطس، حيث أن يفرز قطرات من الهباء الجوي المحمل بالمخاط من الرئتين تجف على الأسطح وتنتقل إلى الأشخاص بسرعة وتسبب العدوى بالفيروس، وهذه القطرات لها نسبة سطح عالية الحجم وتجف بسرعة، لذلك تتلامس جزيئات الفيروس الرطبة والجافة مع سطح أو تنتقل مباشرة إلى شخص جديد.



