نبيل فاروق حكاء الأجيال

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
آمال البنا
Advertisements
تجربة درامية وحيدة.. ورشح أحمد عز لتقديم «رجل المستحيل»

«حكاء» تلك هى الصفة التى كشفت عن موهبة الطالب نبيل فاروق فى الكتابة أثناء دراسته بالمرحلة الابتدائية بعد أن كشفت معلمته «سهير» الستار عن موهبته للمرة الأولى ليصبح فيما بعد صاحب «رجل المستحيل، ملف المستقبل كوكتيل 2000» فكلها روايات سطرت بقلم رائد رواية الخيال العلمى والأدب البوليسى نبيل فاروق والذى رحل عن عالمنا ليأخذ معه ذكريات جيل كاملة كلها ارتبطت بأدهم صبرى ذلك البطل الذى نسجه خيال الراحل نبيل فاروق فى رواياته الشهيرة «رجل المستحيل» والذى يحلم كل من يقرأها أن يدخل عالمه ويتقمص شخصياته على مدار 160 عددًا روائيًا يجسد بطولاته الوطنية، ليصبح أدهم صبرى هو المثل الأعلى لجيل كامل من الشباب، جيل ارتبط بالقراءة من أجل معرفة أسرار أدهم صبرى تلك الشخصية التى جعلت من نبيل فاروق أيقونة الكتابة الأدبية البوليسية، ونجح نبيل فاروق فى أن يخلق شخصية عربية تحمل القيم والأخلاق العربية بجدارة لينافس بها شخصيات غربية كجيمس بوند وسوبر مان وشيرلوك هولمز.

بدأ حلم الروائى الراحل نبيل فاروق بتقديم شخصية خيالية تحمل سمات البطل ضمن سلسلة من الروايات الأدبية ليرتبط بها القراء على مدار سنوات طويلة هذا الحلم الذى ظل يراوده عندما كان فى مرحلة الإعدادية وقتها اكتشف والده موهبة ابنه بالكتابة وظل يشجعه على تنمية موهبته، ولكن أجل نبيل فاروق حلمه لحين الانتهاء من دراسته كاملة والتحق بكلية الطب عام 1980، ومن بعدها امتهن الطب لسنوات ليست طويلة حتى استسلم لتحقيق حلمه المؤجل وبدأ فى نسج خياله العلمى على الورق لتبدأ أولى أعداد «الرجل المستحيل» والتى استوحى ملامحها من شخصية حقيقية كان قد قابلها نبيل فاروق فى رحلته الأدبية والتى حققت نجاحا لم يتوقعه ومن بعدها بدأ فى كتابة ملف «المستقبل» ولم تقل نجاحا عن رواياته الأولى الأمر الذى شجعه لترك مهنته الأولى بالطب واعتزال الطب نهائيا ليتفرغ للكتابة الأدبية فقط.

وكان نبيل فاروق الذى ذكر فى حواراته الصحفية أنه لم يكن فى باله أن يصبح كاتبا مشهورا، ولكنه دائما ما كان يشغل باله لماذا لا توجد شخصية مصرية فى الأدب المصرى يرتبط بها الأجيال؟ ولكنه لم يكن يتوقع أنه سيكون هو مبتكر هذه الشخصية المصرية والتى ارتبط بها أجيال خلف أجيال.

وبرغم ارتباط القراء بروايات الراحل نبيل فاروق إلا أنه لم يلق نفس النصيب على المستوى الدرامى فلم يقدم نبيل فاروق سوى عمل درامى واحد يحمل اسمه وهو مسلسل «العميل 1001» لمصطفى شعبان ونيللى كريم» ولكن العمل لم يلق نجاحا جماهيريا وقت عرضه عكس ما توقع وخيب آمال نبيل فاروق فى تقديم أية تجارب درامية أخرى.

والذى كشف عن سر عدم تقديمه لسلسلة روايات الرجل المستحيل لعمل درامى ضخم يسرد بطولاته هذه الشخصية الوطنية التى خلدت فى ذاكرة الأجيال فى إحدى حواراته قائلا إنه رفض تقديم روايات الرجل المستحيل لعمل درامى لخوفه على هذه الشخصية من تقديم عمل درامى عن رواية شهيرة دون معرفة صناعه بتفاصيل العمل وهو ما جعله يؤجل هذه الخطوة مرارا وتكرارا وكشف أنه تلقى العديد من العروض لتقديم العمل بالدراما العربية ولكنه رفض تماما لأن الرواية تحمل الدم المصرى فهى شخصياتها مصرية مائة بالمائة، ولكنه كان ينوى تقديم العمل فى السنوات الأخيرة على أن يقوم هو بكتابة السيناريو والحوار أيضا ورشح لبطولته أحمد عز ولكن لم يمهله القدر ليرى العمل النور قبل وفاته الذى يقوم حاليا الكاتب أحمد مراد بكتابته لعمل سينمائى يشارك به فى سينما 2021.


أخبار تهمك

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ يوم

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان