نبيل فاروق حكاء الأجيال

تجربة درامية وحيدة.. ورشح أحمد عز لتقديم «رجل المستحيل»





«حكاء» تلك هى الصفة التى كشفت عن موهبة الطالب نبيل فاروق فى الكتابة أثناء دراسته بالمرحلة الابتدائية بعد أن كشفت معلمته «سهير» الستار عن موهبته للمرة الأولى ليصبح فيما بعد صاحب «رجل المستحيل، ملف المستقبل كوكتيل 2000» فكلها روايات سطرت بقلم رائد رواية الخيال العلمى والأدب البوليسى نبيل فاروق والذى رحل عن عالمنا ليأخذ معه ذكريات جيل كاملة كلها ارتبطت بأدهم صبرى ذلك البطل الذى نسجه خيال الراحل نبيل فاروق فى رواياته الشهيرة «رجل المستحيل» والذى يحلم كل من يقرأها أن يدخل عالمه ويتقمص شخصياته على مدار 160 عددًا روائيًا يجسد بطولاته الوطنية، ليصبح أدهم صبرى هو المثل الأعلى لجيل كامل من الشباب، جيل ارتبط بالقراءة من أجل معرفة أسرار أدهم صبرى تلك الشخصية التى جعلت من نبيل فاروق أيقونة الكتابة الأدبية البوليسية، ونجح نبيل فاروق فى أن يخلق شخصية عربية تحمل القيم والأخلاق العربية بجدارة لينافس بها شخصيات غربية كجيمس بوند وسوبر مان وشيرلوك هولمز.





بدأ حلم الروائى الراحل نبيل فاروق بتقديم شخصية خيالية تحمل سمات البطل ضمن سلسلة من الروايات الأدبية ليرتبط بها القراء على مدار سنوات طويلة هذا الحلم الذى ظل يراوده عندما كان فى مرحلة الإعدادية وقتها اكتشف والده موهبة ابنه بالكتابة وظل يشجعه على تنمية موهبته، ولكن أجل نبيل فاروق حلمه لحين الانتهاء من دراسته كاملة والتحق بكلية الطب عام 1980، ومن بعدها امتهن الطب لسنوات ليست طويلة حتى استسلم لتحقيق حلمه المؤجل وبدأ فى نسج خياله العلمى على الورق لتبدأ أولى أعداد «الرجل المستحيل» والتى استوحى ملامحها من شخصية حقيقية كان قد قابلها نبيل فاروق فى رحلته الأدبية والتى حققت نجاحا لم يتوقعه ومن بعدها بدأ فى كتابة ملف «المستقبل» ولم تقل نجاحا عن رواياته الأولى الأمر الذى شجعه لترك مهنته الأولى بالطب واعتزال الطب نهائيا ليتفرغ للكتابة الأدبية فقط.





وكان نبيل فاروق الذى ذكر فى حواراته الصحفية أنه لم يكن فى باله أن يصبح كاتبا مشهورا، ولكنه دائما ما كان يشغل باله لماذا لا توجد شخصية مصرية فى الأدب المصرى يرتبط بها الأجيال؟ ولكنه لم يكن يتوقع أنه سيكون هو مبتكر هذه الشخصية المصرية والتى ارتبط بها أجيال خلف أجيال.





وبرغم ارتباط القراء بروايات الراحل نبيل فاروق إلا أنه لم يلق نفس النصيب على المستوى الدرامى فلم يقدم نبيل فاروق سوى عمل درامى واحد يحمل اسمه وهو مسلسل «العميل 1001» لمصطفى شعبان ونيللى كريم» ولكن العمل لم يلق نجاحا جماهيريا وقت عرضه عكس ما توقع وخيب آمال نبيل فاروق فى تقديم أية تجارب درامية أخرى.





والذى كشف عن سر عدم تقديمه لسلسلة روايات الرجل المستحيل لعمل درامى ضخم يسرد بطولاته هذه الشخصية الوطنية التى خلدت فى ذاكرة الأجيال فى إحدى حواراته قائلا إنه رفض تقديم روايات الرجل المستحيل لعمل درامى لخوفه على هذه الشخصية من تقديم عمل درامى عن رواية شهيرة دون معرفة صناعه بتفاصيل العمل وهو ما جعله يؤجل هذه الخطوة مرارا وتكرارا وكشف أنه تلقى العديد من العروض لتقديم العمل بالدراما العربية ولكنه رفض تماما لأن الرواية تحمل الدم المصرى فهى شخصياتها مصرية مائة بالمائة، ولكنه كان ينوى تقديم العمل فى السنوات الأخيرة على أن يقوم هو بكتابة السيناريو والحوار أيضا ورشح لبطولته أحمد عز ولكن لم يمهله القدر ليرى العمل النور قبل وفاته الذى يقوم حاليا الكاتب أحمد مراد بكتابته لعمل سينمائى يشارك به فى سينما 2021.







