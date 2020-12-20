غرائب المظاليم .. سيارة جمعية شرعية بديلاً للإسعاف بالقسم الثالث (صور)
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
مصطفى الجندي
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شهدت مباراة الزعفران وكوم حماده التي أقيمت أمس بالقسم الثالث (المجموعة الثامنة) تواجد سيارة تابعة للجمعية الشرعية، بدلاً من حضور سيارة الإسعاف بملعب نادي كوم حماده.
وكان اللقاء قد شهد فوز كوم حماده بستة أهداف مقابل هدفين، كما شهدت تلك الجولة، فوز صيد المحلة على اتحاد بسيون بهدف دون رد.
كما فاز سبورتنج كاسل على حساب دسوق، بهدفين دون رد، وتعادل الحامول مع شباب كوم حماده بهدف لمثله.
وحسم التعادل السلبي لقاء شباس الشهداء مع سيدي غازي، بيتنا تعادل سمنود مع عثماسون بهدفين لكل منهما في موقعة ساخنه.
وتعادل سيدي سالم مع بلطيم، بهدف لكل منهما، كما تعادل مطوبس مع الحنفي بهدفين لمثلهما.
وحقق نادي كوم حماده فوزا كاسحا على الزعفران بستة أهداف مقابل هدفين.
ترتيب المجموعة الثامنة
1- صيد المحلة 9 نقاط
2- شباب كوم حماده 7 نقاط
3- بلطيم 7 نقاط
وحسم التعادل السلبي لقاء شباس الشهداء مع سيدي غازي، بيتنا تعادل سمنود مع عثماسون بهدفين لكل منهما في موقعة ساخنه.
وتعادل سيدي سالم مع بلطيم، بهدف لكل منهما، كما تعادل مطوبس مع الحنفي بهدفين لمثلهما.
وحقق نادي كوم حماده فوزا كاسحا على الزعفران بستة أهداف مقابل هدفين.
ترتيب المجموعة الثامنة
1- صيد المحلة 9 نقاط
2- شباب كوم حماده 7 نقاط
3- بلطيم 7 نقاط
7- سبورتنج كاسل 6 نقاط
4- عثماسون 4 نقاط
6- شباس الشهداء 4 نقاط
5- سيدي سالم 4 نقاط
9- سمنود 4 نقاط
8- سيدي غازي 4 نقاط
10- الحنفي 4 نقاط
10- الحنفي 4 نقاط
14- كوم حماده 3 نقاط
11- الحامول نقطتين
16- مطوبس نقطة وحيدة
12- دسوق نقطة وحيدة
13- اتحاد بسيون بلا نقاط
15- الزعفران بلا نقاط