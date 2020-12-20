لماذا تكرر ياسمين صبرى إطلالات هيفاء وهبى؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
مريم سميح
Advertisements

منذ شهر أبريل الماضى، والأضواء تحاصر الفنانة ياسمين صبرى، لكن أكثر ما أثار الجدل حولها هو الملابس والأزياء التى ترتديها خلال المناسبات والاحتفالات، وبالأخص لأن هذه الأزياء تشبه إلى حد كبير أزياء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، بل ومن نفس الماركات العالمية أحيانا.

بدأ الجدل حول ياسمين منذ ظهورها بفستان «تايجر»، فى إحدى الصور التى تداولها رواد مواقع التواصل بشكل، خاصة أن هذا الفستان يشبه إلى حد كبير فستانا ارتدته هيفاء وهبى.

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها ياسمين بملابس تشبه ملابس هيفاء، وظهرت فى شهر مارس الماضى وهى ترتدى جاكيت أحمر فى أسود «كاروهات»، سبقتها هيفاء وهبى فى اقتنائه منذ عدة سنوات والغريب أن ياسمين عندما ظهرت بهذا الجاكيت، اردته مع بنطلون وتى شيرت أسود، وهو نفس الزى الذى ظهرت به هيفاء من قبل فى صور قديمة.

وللمرة الثالثة فوجئ الجميع بارتداء ياسمين «jumpsuit» خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأخيرة، وهو نسخة طبق الأصل مما ارتدته هيفاء فى إحدى المناسبات منذ أكثر من ٦ سنوات، ما أدى إلى شن هجوم كبير من جمهور هيفاء على ياسمين، من جانب لأنهم مستائين من فكرة تكرار ملابس نجمتهم المفضلة، ومن جانب آخر تواجه ياسمين انتقادات أخرى بأنها فنانة مصرية، تم اختيارها من أفضل 100 وجه حول العالم، ولابد أن تختار أزياءها بشكل خاص وتحرص على عدم تشابهه مع فنانات أخريات حتى لا تقع فى هذا المأزق.

لكن المعروف عن ياسمين أنها لا ترد على أية انتقادات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وفضلت الرد بشكل آخر ونشرت صورتين من نفس الزى ولم تكترث لأى انتقاد.


أخبار تهمك

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان