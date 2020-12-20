لماذا تكرر ياسمين صبرى إطلالات هيفاء وهبى؟





منذ شهر أبريل الماضى، والأضواء تحاصر الفنانة ياسمين صبرى، لكن أكثر ما أثار الجدل حولها هو الملابس والأزياء التى ترتديها خلال المناسبات والاحتفالات، وبالأخص لأن هذه الأزياء تشبه إلى حد كبير أزياء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، بل ومن نفس الماركات العالمية أحيانا.





بدأ الجدل حول ياسمين منذ ظهورها بفستان «تايجر»، فى إحدى الصور التى تداولها رواد مواقع التواصل بشكل، خاصة أن هذا الفستان يشبه إلى حد كبير فستانا ارتدته هيفاء وهبى.





لم تكن هذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها ياسمين بملابس تشبه ملابس هيفاء، وظهرت فى شهر مارس الماضى وهى ترتدى جاكيت أحمر فى أسود «كاروهات»، سبقتها هيفاء وهبى فى اقتنائه منذ عدة سنوات والغريب أن ياسمين عندما ظهرت بهذا الجاكيت، اردته مع بنطلون وتى شيرت أسود، وهو نفس الزى الذى ظهرت به هيفاء من قبل فى صور قديمة.





وللمرة الثالثة فوجئ الجميع بارتداء ياسمين «jumpsuit» خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأخيرة، وهو نسخة طبق الأصل مما ارتدته هيفاء فى إحدى المناسبات منذ أكثر من ٦ سنوات، ما أدى إلى شن هجوم كبير من جمهور هيفاء على ياسمين، من جانب لأنهم مستائين من فكرة تكرار ملابس نجمتهم المفضلة، ومن جانب آخر تواجه ياسمين انتقادات أخرى بأنها فنانة مصرية، تم اختيارها من أفضل 100 وجه حول العالم، ولابد أن تختار أزياءها بشكل خاص وتحرص على عدم تشابهه مع فنانات أخريات حتى لا تقع فى هذا المأزق.





لكن المعروف عن ياسمين أنها لا ترد على أية انتقادات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وفضلت الرد بشكل آخر ونشرت صورتين من نفس الزى ولم تكترث لأى انتقاد.







