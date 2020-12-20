قتلى وجرحى في اشتباكات بين عناصر من القوات الحكومية بالصومال

قتل 10 أشخاص، أغلبهم من القوات المتقاتلة، أصيب آخرون، إثر اشتباكات عنيفة بين عناصر من القوات الحكومية في العاصمة الصومالية مقديشو.

وبحسب موقع "الصومال الجديد"، استخدم الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة، والثقيلة، خلال الاشتباكات التي استمرت ساعتين، حيث أشار الموقع إلى أن سبب النزاع يعود إلى خلاف على ملكية أراض بالمديرية.

وأفاد الموقع الصومالي، بتدخل محافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو عمر محمد محمود فنش، ومسؤولون عسكريون، لإيقاف القتال الدائر بين القوات الحكومية.

وقد كشف الموقع وفقا لمصادر مطلعة، أن طرفي الصراع المتورطين في القتال الذي شاركت فيه السيارات الحربية، هما ضابطان في الجيش.

ولم تذكر أي مصادر رسمية الخسائر الناتجة عن القتال حتى الآن.