تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
توتنهام
توتنهام
علي ماهر حلمي
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يتلقي نادي توتنهام هوتسبير نظيره ليستر سيتي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس.
خط الدفاع: ألدفريلد، داير، أورييه، ريليجيون.
خط الوسط: سيسوكو، هوبيرج، لو سيلسو.
خط الهجوم: سون هيونج مين، كين، بيرجوين.

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