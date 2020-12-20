تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج

يتلقي نادي توتنهام هوتسبير نظيره ليستر سيتي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: ألدفريلد، داير، أورييه، ريليجيون.

خط الوسط: سيسوكو، هوبيرج، لو سيلسو.

خط الهجوم: سون هيونج مين، كين، بيرجوين.



