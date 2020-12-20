تراجع سعر الدولار قرشاً واحداً أمام الجنيه اليوم الأحد 20-12-2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي
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تراجع سعر الدولار اليوم الأحد  20-12-2020 في البنوك المصرية ، حيث تراجع في كلاً من البنك المركزي المصري وبنك الأسكتدرية بمعدل قرشاً واحداً 

وقدم بنك كريدي أجريكول  أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.66 جنيه ، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أقل سعر لبيع الدولار  بقيمة 15.69 جنيه.

وننشر سعر الدولار طبقاً لأخر تحديث منشور في المواقع المعترف بيها كالاتي :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.
 
15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

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