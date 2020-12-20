لطفي بوشناق لـ "الفجر الفني": سعيد بحب الجمهور لجديدي "يا الخضرا"

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حقق الفنان التونسي القدير لطفي بوشناق، نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته الذي طرحها مؤخرا بعنوان يا الخضرا، عبر المنصات الرقمية وموقع الفيديوهات يوتيوب.



وقال لطفي بوشناق في تصريح خاص لـ الفجر الفني، إنه سعيد بالنجاح الذي حققه العمل وبمحبة الجمهور لها والإقبال عليه والإشادة به.



كما كشف بوشناق عن استعداده للاحتفال بالعام الجديد مع جمهوره من خلال حفلات غنائية، مؤكدا على أن أزمة الكورونا كان لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي بكل دول العالم وعلى الحفلات.



يذكر أن أغنية يا الخضرا من كلمات الشاعر آدم فتحي وألحان لطفي بوشناق، ولاقت رواجا واسعا بعد طرحها عبر اليوتيوب.