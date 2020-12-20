أول تعليق من الصحة العالمية على السلالة الجديدة من كورونا في بريطانيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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علقت منظمة الصحة العالمية، على تقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قائلة إنها على اتصال وثيق بسلطات هذه الدولة.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع تويتر، إن السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.

 

وأضافت الصحة العالمية: "سنواصل إطلاع وإبلاغ، الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره".

 

وأكدت بريطانيا، في وقت سابق، اكتشاف نوع جديد من الفيروسات التاجية المكتشفة في البلاد. وذكرت أن هذه السلالة، يمكن أن تكون معدية بنسبة 70 ٪ أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر. ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.

 

وقد أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن فرض قيود جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا، والتي قال إنها تعني بشكل أساسي الإغلاق. وكذلك أعلنت سلطات اسكتلندا وويلز أيضا تدابير أكثر صرامة.

 

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