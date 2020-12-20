إصابة زوجة محمد الشرنوبي بفيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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اعلنت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وزوجة الفنان محمد الشرنوبي عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

كتبت راندا رياض": "نتيجة تحليل كورونا طلع إيجابي، وكان أسبوع صعب، بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد الشرنوبي حاليًا عرض مسلسله الجديد"لؤلؤ"، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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