د.حماد عبدالله يكتب: الموظف المصرى ومعاناة المواطن !!

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
Advertisements



مازال ذلك الموظف الشهير الذى يمسك بالقلم ( الكوبيا ) ويدخن السيجارة
( اللف ) ويرتدى الواقى الأسود ( النصف كم ) لحماية أكمام قميصه من الإتساخ – ويضع منديلاَ على ياقة قميصه لحماية " ياقته من قفاه " – حتى لا يتسخ القميص – ويستطيع إستخدامه لأكثر من يومين عمل – مازال هذا الموظف العابس الوجه – والمتعامل بعنصرية مع المواطن الغير محظوظ الذى رماه الزمن والطلب إليه (للموظف) بإداء خدمة حكومية – كإستخراج صورة طبق الأصل من محضر أو طلب بكشف بمستحقات تأمينية و الرد السريع أترك طلبك " وفوت علينا بكره " – هكذا قدم الموظف المصرى نفسه على لسان فؤاد المهندس (رحمه الله ) فى برنامج صباحى شهير كانت تبثه إذاعة القاهرة – فى الخمسينيات والستينيات وإستمر حتى وفاة فناننا الكبير رغم كل ما تم من تحسينات وتطوير الشبكات الإليكترونية وتطويعها للخدمات الحكومية التى تقدم للمواطن من خلال بعض المصالح كالسجل المدنى , المرور ) وغيرها من بعض المصالح المرتبطه بالمواطن يومياً .
– وتعديل شكل الموظف العمومى المصرى ونقل كل ما يحتاجه المواطن إلى " شبكة النت " وإستخدامه الحاسب الآلى فى إستخراج (مستخرجات رسمية) لشهادات الميلاد والبطاقات الشخصية ، وشهادات الوفاة ، وغيرها من خدمات – تعمل بنصف كفائه حتى الأن !! 
إلا أن الموظف المصرى فى وزارة التأمينات الإجتماعية ووزارة التجارة الداخلية سابقاً – التضامن حالياَ ، وزارة العدل – وخاصة فى وحدات الشهر العقارى – التى إهتم بها مرة فى تاريخها الدكتور على لطفى – وبعده "عادت ريما لعادتها القديمة "– بل عادت أسوء مما كانت عليه .. 
هذا الموظف المصرى القابع فى تلك الوزارات وتلك الهيئات تخصص فى ( تطليع روح المواطن ) وكأنه والمواطن أعداء – وبينهم قصة طويلة من التاريخ الأسود بين الطرفين .. ولعل الأماكن التى يعمل هؤلاء المواطنين التى لم تمتد إليها يد التغيير أو تعديل بيئتها هى من أهم أسباب نقمه الموظف على المواطن المتقدم إليه بطلب رسمى !! ورغم أن الأوصاف التى أطلقتها على الموظف العمومى فى بداية مقالى قد تحولت إلى – موظف يجلس أمام جهاز كومبيوتر تغير لونه من الأبيض أو البيج إلى شبة الأسود ( إتساخاَ ) هو بالقطع لا يعمل !! كما أن القميص أصبح غير محمى بنصف كم من القماش الأسود أو الياقة مغطاه بمنديل لحماية القميص من ( عرق القفا )- كل هذا أصبح غير موجود – ولكن سنجد القميص متسخ جداَ – والموظف غير حليق الذقن وهذا الوجه العابس الجاد فى وجه الموظف أمام المواطن تغير بقدرة قادر – أصبح وجه بملامح المستهتر ، وغير المهتم – وربما لايرد بكلمة فوت علينا بكره – بل هناك كلمة جديدة "إسأل فى الدور الثانى" – وفى الدور الثانى يسأل المواطن والإجابة شوف رئيس الوردية وفى نهاية المطاف – يلعن المواطن الحكومة واللى يجييها مرة ثانية – وتتوقف الأعمال ويظل الوضع على ما هو عليه لحين أشعار أخر !!  

   Hammad [email protected]

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 14 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

منذ أقل من ساعتين

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إيبار

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ ساعة الا ربع

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

09:08 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان