رسمياً .. لجنة المسابقات تقرر فوز المالية على الجزيرة بالقسم الثاني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني، إعتبار فوز فريق مالية كفر الزيات على حساب فريق الجزيرة، بثلاثية نظيفة، وفقاً للائحة، لعدم تواجد سيارة إسعاف في ملعب المباراة.

وبذلك النتيجة ارتفع رصيد فريق المالية إلى 6 نقاط في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن ابو قير للاسمدة صاحب المركز الاول برصيد 10 نقاط.

على جانب آخر قام نادي الجزيرة بإرسال تظلم إلى لجنة المسابقات يتضمن إيصال الدفع لهيئة الإسعاف للتواجد في ملعب المباراة.

وكان الحكم محمد علاء قد ألغى اللقاء لعدم تواجد سيارة الإسعاف.

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