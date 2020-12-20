نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا عن مفاجأة بشأن علاقته بالدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأكد جمعة أنه لم يتحدث مع صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي منذ فترة طويلة.

قال جمعة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قنة صدى البلد، إنه لم يعد بنفس درجة القرب مع محمد صلاح الفترة الأخيرة.

وواصل أنه لا يترك أي مباراة لليفربول الإنجليزي إلا لو شاهده لمتابعة محمد صلاح.

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