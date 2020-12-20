رانيا محمود ياسين توجه رسالة مليئة بالحب لكل من حضر حفل تأبين والدها الراحل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سعادتها الكبيرة بسبب حفل التأبين الذي أقيم لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين أمس على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وقامت بتوجيه رسالة شكر لكل من حرص على حضور ذلك الحفل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رانيا محمود ياسين مجموعة صور لها خلال حضورها حفل تأبين والدها، وعلقت عليها قائلة :"لا استطيع وصف شعوري الممزوج بالحب والعرفان والتقدير والتأثر لدرجة البكاء، شعوري بوفاء كل من حرص علي تقديم هذا التأبين بكل الحب والتفاني علي رأسهم قيادات وزراة الثقافه بقياده معالي الوزيره إيناس عبد الدايم وإدراة المسرح القومي بقياده الفنان إيهاب فهمي و البيت الفني أستاذ اسماعيل مختار ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج خالد جلال، وإلى جانب زملاء أبي العزاز علي قلبي و علي قلبه الأستاذ اشرف عبد الغفور، والأستاذ مفيد عاشور، والأستاذة الجميلة سوسن بدر، و زوجي محمد رياض قدموا رائع و الجميل مؤثر جدًا، بشكركم شكرًا جزيلاً، وأيضًا اتوجه بالشكر لحضور الفنان الكبير حسين فهمي، وسيدة المسرح الفنانة سميحه أيوب، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة داليا البحيري في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.

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