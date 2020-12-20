يبدأ غدا.. نصائح للحفاظ على صحتك من فيروس كورونا في فصل الشتاء

يعتبر اليوم الأحد آخر أيام فصل الخريف، حيث يكون غد الإثنين الموافق 21 ديسمبر هو أول أيام فصل الشتاء جغرافيا، ومن المؤكد زيادة أعراض الإصابة بنزلات البرد والسعال في فصل الشتاء، نظرا لحرارة الجو المنخفضة بجانب وباء كورونا (كوفيد 19)، ومن هنا هناك خطوات عليكم فعلها للحفاظ على المناعة وتعزيزها خلال فصل الشتاء:





حافظ على كمية السكر في الجسم

أكد جيسي هاس، أخصائية تغذية وظيفية في ويلنس مينيابوليس أنه لا يعني هذا أن تتناول الحلوى باستمرار ولا السكر بكميات بل يمكنك تناول البنجر، والجزر، والبطاطا، والقرع، ويرجع السبب في نقص السكر إلى أننا لا نتعرض للشمس في الشتاء وهذا يحد من رغبتنا في تناول السكر.





النوم الجيد والعميق

نصح هاس الأشخاص اللذين يستيقظون في وقت ما ينامون في وقت ما أن يفعلوا هذا يوميا لإ نشاء روتين للجسم والحفاظ عليه، كما يجب الاستيقاظ على شروق الشمس، والبعد عن المنبهات الإلكترونية، وذلك لأن شروق الشمس يساعد على تنظيم الساعة الداخلية للجسم، ويعزز المناعة.





ممارسة الحركة