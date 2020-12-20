يبدأ غدا.. نصائح للحفاظ على صحتك من فيروس كورونا في فصل الشتاء

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
يعتبر اليوم الأحد آخر أيام فصل الخريف، حيث يكون غد الإثنين الموافق 21 ديسمبر هو أول أيام فصل الشتاء جغرافيا، ومن المؤكد زيادة أعراض الإصابة بنزلات البرد والسعال في فصل الشتاء، نظرا لحرارة الجو المنخفضة بجانب وباء كورونا (كوفيد 19)، ومن هنا هناك خطوات عليكم فعلها للحفاظ على المناعة وتعزيزها خلال فصل الشتاء:

حافظ على كمية السكر في الجسم
أكد جيسي هاس، أخصائية تغذية وظيفية في ويلنس مينيابوليس أنه لا يعني هذا أن تتناول الحلوى باستمرار ولا السكر بكميات بل يمكنك تناول البنجر، والجزر، والبطاطا، والقرع، ويرجع السبب في نقص السكر إلى أننا لا نتعرض للشمس في الشتاء وهذا يحد من رغبتنا في تناول السكر.

النوم الجيد والعميق
نصح هاس الأشخاص اللذين يستيقظون في وقت ما ينامون في وقت ما أن يفعلوا هذا يوميا لإنشاء روتين للجسم والحفاظ عليه، كما يجب الاستيقاظ على شروق الشمس، والبعد عن المنبهات الإلكترونية، وذلك لأن شروق الشمس يساعد على تنظيم الساعة الداخلية للجسم، ويعزز المناعة.

ممارسة الحركة
وأوضح هاس "أننا بحاجة لتحريك أجسادنا للتخلص من نواتج الأيض الناتجة عن الهضم ووظائف المناعة لدينا، نظرا لأن بعض النفايات الموجودة في الجسم تكون معلقة في النظام الليمفاوي الذي لا يحتوي على مضخة مثل القلب لتحريكها، ولذا نحتاج إلى ثني عضلاتنا لتحريك هذا الليمفاوي إلى مكان يمكن التخلص منه".

أخبار تهمك

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إيبار

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ ساعة و 19 دقيقة

محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

منذ أقل من ساعتين

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ 41 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

09:08 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان