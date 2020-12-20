أسعار اللحوم اليوم الأحد 20-12-2020 .. إستقرار الأسعار بمحلات الجزارة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:50 ص
اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 20-12-2020 في محلات الجزارة والسلع الإستهلاكية ، حيث تحرص الحكومة دائما علي توفير اللحوم في المنافذ لكل المواطنين، حيث تعتبر اللحوم هي الوجبة الأساسية لمعظم المواطنين نظرا لإعتدال أسعارها بالإضافة الي إحتوائها علي عناصر أساسية مثل البروتين والزنك والتي يحتاجها الجسم بشكل يومي وخاصة مع إنتشار وباء كورونا.


أسعار اللحوم اليوم الأحد 20-12-2020

سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

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