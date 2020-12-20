فيرنر يعترف: لم أتأقلم حتى الآن مع قوة الدوري الإنجليزي





يثق تيمو فيرنر في استعادة مستواه قريبا مع فريقه تشيلسي خاصة أنه لم يتأقلم بعد مع قوة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأحرز فيرنر (24 عاما) أربعة أهداف فقط في 13 مباراة منذ انتقاله في يونيو حزيران قادما من لايبزيج مقابل 50 مليون يورو (61.28 مليون دولار) وفقا لتقارير صحفية.





وأبلغ فيرنر موقع تشيلسي على الإنترنت أمس السبت "قيمة الانتقال مهمة. هناك بعض الضغط دائما عندما تأتي إلى ناد جديد. لكني أعتقد أنني يمكنني التعامل مع الأمر جيدا. إنه ليس شيئا جديدا".





وأوضح "الضغط أكثر قليلا من السنوات السابقة لكني أعتقد أن اللاعبين الجيدين هم الأفضل تحت الضغط وهذه هي خطتي، أن أبلي بلاء حسنا تحت الضغط".





وأضاف "الدوري الإنجليزي الممتاز مختلف قليلا عن بطولتي السابقة. إنه أصعب مما اعتقدت. الاحتكاكات هنا أصعب من الدوري الألماني، هذا ما توقعته لكن ليس بهذه الطريقة".





وقال فيرنر، الذي لم يسجل أي هدف في مبارياته الثماني الأخيرة بجميع المسابقات، إن جدول المباريات المزدحم ساهم في معاناته.





وتابع "البداية كانت جيدة جدا، لكن الآن بعد العديد من المباريات أواجه بعض الصعوبات.





وواصل "أعتقد أن الأمر يكون صعبا عندما تلعب كل 3 أيام... ويوم السبت حين تواجه أندية بوسعها الحصول على راحة طيلة الأسبوع. هذا يجعل من الصعب أن تكون في أفضل حالة في كل مباراة لكن الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة ممتعة".





ويلتقي تشيلسي، الذي يحتل المركز الثامن، مع وست هام يونايتد غدا الاثنين.



