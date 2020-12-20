استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-12-2020
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
الفجر الإقتصادي
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شهدت اسعار الدواجن إستقراراً مع بداية تعاملات اليوم الأحد ـ 20-12-2020 ، حيث سجل كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة ما بين 20 و21 جنيهًا مقابل 18 جنيها،ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها
كما وصل سعر الكتكوت إلى بين 4 و7 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، الأحد الماضي، وطالت الارتفاعات أسعار كرتونة البيض بأسعار بنحو 6.5 جنيه إلى 30.5 جنيه، مقابل 24 جنيها بالمرزعة، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها ، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها..
ينما سجلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار يصل إلى 27 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 18 جنيها، أما كيلو لحم بط المسكوفى فيسجل 30 جنيها، بينما يسجل لحم المولار 22.50 جنيه ، وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.
يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويًا
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