رسمياً .. أمير عزمي مديرا فنيا للنجوم بالقسم الثاني

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قرر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة، إسناد مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بنادي النجوم إلى أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك الأسبق، خلفاً للبرتغالي سناتوس.



وقاد أمير عزمي النجوم في اللقاء السابق أمام الداخلية، كما يستعد النجوم لمواجهة جمهورية شبين الأربعاء المقبل، بالمنوفية، في إطار مباريات الأسبوع الخامس، للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.



وخسر فريق النجوم مؤخراً من الداخلية بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة للموسم الجديد.