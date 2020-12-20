رنا رئيس تنضم لقائمة أبطال مسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة رنا رئيس عن مشاركتها في مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رنا رئيس صورتين لها برفقة الفنان ياسر جلال، وعلقت عليهم قائلة :"انتظروا مسلسل "ضل راجل" رمضان٢٠٢١ إن شاء الله".

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة رنا رئيس في مسلسل"نجيب زاهي ذركش" مع الفنان يحيى الفخراني، كريم عفيفي، أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد يسري، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

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