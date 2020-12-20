أكثر من 400 وفاة و22 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
ألمانيا
ألمانيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الألمانية، تسجيل أكثر من 400 وفاة و22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

 

وبحسب معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد خلال آخر 24 ساعة بواقع 409 وفيات و22771 إصابة مقارنة مع 702 وفاة و31300 إصابة أمس.

 

وقالت السلطات الصحية الألمانية، إن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت منذ بداية الجائحة أصبح مليونا و494009 إصابات مؤكدة منها 26049 حالة وفاة.

 

وشددت الحكومة الألمانية، إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية.

 

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان، أعلن مؤخرا أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي عقب عيد الميلاد، لكن الاستطلاع الذي أجرته شركة Forsa كشف أن 47% من المواطنين فقط يريدون التطعيم في أسرع وقت ممكن.

 

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