بقيمة 2 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الإقتصادي
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سعار الذهب اليوم السبت 19-12-2020:

وبحسب أعضاء من شعبة الذهب فقد سجل سعر الذهب اليوم السبت الاتي :


ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد 20-12-2020 ، وذلك بمعدل 2 جنيه علي كل الأعيرة ، 
وذلك مع الإقتراب من نهاية العام حيث تلقي أسعار الذهب حالة من الذبذبات السعرية خلال الأسبوع الماضي 

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020

 سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 822.

سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 705جنيهات.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 939 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6576 جنيهً

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