بقيمة 2 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020

سعار الذهب اليوم السبت 19-12-2020:





وبحسب أعضاء من شعبة الذهب فقد سجل سعر الذهب اليوم السبت الاتي :









ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد 20-12-2020 ، وذلك بمعدل 2 جنيه علي كل الأعيرة ،

وذلك مع الإقتراب من نهاية العام حيث تلقي أسعار الذهب حالة من الذبذبات السعرية خلال الأسبوع الماضي





أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020





سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 822.





سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 705جنيهات.





وسعر الجرام عيار 24 نحو 939 جنيه.



