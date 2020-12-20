محمد جمال : شخصية تليفونات بنى سويف بدأت ' تظهر ' ومواجهة سوهاج صعبة



وكثف الجهاز الفنى للتليفونات الجرعات التدريبية للفريق وذلك محاولة لإصلاح الأخطاء التى تقع به اللاعبين بالفترة الماضية والتأكيد على ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة.



وقال محمد جمال ، المدير الفنى لتليفونات بنى سويف : صادفنا عدم توفيق بالمباراة الماضية أمام بترول اسيوط بملعبه باسيوط بشهادة الجميع ، خلال المباراة استحوذنا على مجريات اللعب ولاحت لمهاجمى الفريق العديد من الفرص ولكن بسبب عدم التوفيق لم ننجح فى هز الشباك رغم ادانا مباراة كبيرة .



وأضاف : بالنسبة لى وضع الفريق والحصول على 4 نقاط خلال أربع مباريات أمر غير مرضى ، ونعمل فى التدريبات على اكثر من اتجاه بدنيا ونفسيا وفنيا .



وإختتم بقوله : قادرين على أن نصل لعمل توليفة جيدة خاصة وأن شخصية الفريق بتزيد كل مباراة ، والمواجهة القادمة أمام سوهاج هامة وانا احترم جميع الفرق ، والعمل على تحقيق الفوز حق مشروع لكل الفرق واتمنى فى النهاية أن يحالف التوفيق فريقنا ولاعبينا .



وحقق تليفونات بنى سويف تعادلا امام الإعلاميين وفوزا على كيما اسوان فيما خسر أمام ديروط وبترول اسيوط .



ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل سوهاج المركز العاشر برصيد 5 نقاط .

يواصل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف استعدادته القوية لمواجهة ضيفه سوهاج بالمباراة التى تجمع بين الفريقان الثلاثاء بملعب منتجع الآسيوطى سبورت بمنافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .