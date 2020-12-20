الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:58 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
قالت الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأحد 20 ديسمبر، ماائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ويكون الطقس شديد البرودة في الليل، مؤكدة أن اليوم هو آخر أيام فصل الخريف.

وتتوقع الأرصاد أن يسوط طقس دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 13»، الإسكندرية «20– 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 11»، أسوان «26 – 12» .


أخبار تهمك

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ ساعة و 22 دقيقة

محمد صلاح يفتح باب الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ يوم

مدرب حراس الأهلي يكشف موعد رحيله عن مصر

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ ساعة الا ربع

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إيبار

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

09:08 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان