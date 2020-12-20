الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

قالت الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأحد 20 ديسمبر، ماائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ويكون الطقس شديد البرودة في الليل، مؤكدة أن اليوم هو آخر أيام فصل الخريف.





وتتوقع الأرصاد أن يسوط طقس دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر .





وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 13»، الإسكندرية «20– 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 11»، أسوان «26 – 12» .