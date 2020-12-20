على حسن لـ ' الفجر الرياضى ' : مواجهة ديروط صعبة وأثق فى قدرة لاعبي سمسطا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستعد الفريق الكروى الاول بمركز شباب سمسطا لمواجهة ضيفه ديروط الرياضى الثلاثاء القادم بملعب سمسطا ببنى سويف بمنافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويعانى سمسطا قبيل المباراة من الغيابات التى تضرب صفوف الفريق سواء بسبب الإصابة أو الايقافات .

وعن رؤية الجهاز الفنى لسمسطا لمواجهة ديروط قال على حسن ، المدير الفنى لسمسطا : مباراتنا القادمة أمام ديروط صعبة و لابديل أمامنا غير الفوز بالرغم من الغيابات الموجودة من إصابة محمود شعبان ' تريكه ' وأحمد رمضان بجانب ايقاف الثنائى الزينى وجزره .

واضاف بقوله : لدى ثقة فى جميع اللاعبين على قدرتهم على تعويض الغيابات ، خاصة أن ديروط منتشى بانتصاره على الشرقية للدخان وفريق ديروط محترم .

واختتم بقوله : طوينا صفحة مباراة الاعلاميين الماضية والأداء كان متباين على فترات وكان هناك بعض القصور فى تنفيذ بعض الواجبات الدفاعية والهجومية ، واعتبرها من اقل مبارياتنا فنيا ولكن فى الوقت ذاته نعمل على تصحيح الأخطاء والعودة لتقديم الأداء المميز الذى يميز فريق سمسطا والذى تعودت عليه جماهير بنى سويف بصفة عامة وجماهير سمسطا وهو الأداء المتسم بالروح العاليه والأداء المميز. 

ويحتل سمسطا المركز الثامن برصيد 6 نقاط فيما يحتل ديروط التاسع برصيد 6 نقاط .

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