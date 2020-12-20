هولندا تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا

قررت السلطات في هولندا، اليوم الأحد، حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت السلطات الصحية الهولندية تسجيل نحو 13000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذه الزيادة الحادة للإصابات تأتي بعد أيام فقط من فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع في البلاد.

يذكر أن أكثر من 10 آلاف شخص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس في هولندا.

وكانت الحكومة الهولندية عقدت اجتماعا طارئا يوم الأحد الماضي لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.