ليون يحدد سعر بيع "ديباي"

اقترب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من أي وقت مضى، من الرحيل عن فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن نادي ليون الفرنسي يريد بيع ممفيس ديباي في يناير المقبل، بدلًا من رحيله مجانًا الصيف القادم.





وكان ديباي قريبا من الإنضمام إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكن ليون تمسك بالحصول على مقابل يتراوح بين 20 و25 مليون يورو للاستغناء عن مهاجمه.





وأوضحت ليكيب: "سيوافق ليون على رحيل ديباي، نظير مقابل يزيد قليلًا عن 5 ملايين يورو، بجانب توفير راتب اللاعب الذي يبلغ 420 ألف يورو شهريًا".





يذكر ان رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، يرغب في ضم ديباي، لمعرفته جيدًا بإمكانياته، حيث عملا سويًا في منتخب هولندا.



